В Пензе в 4 раза увеличат объем финансирования проектов в рамках инициативного бюджетирования Экономика

Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Объем финансирования проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования, будет увеличен в Пензе в 4 раза — с 5 млн. рублей в 2025 году до 20 млн. рублей в 2026-м. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

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«Это практика, направленная на вовлечение граждан в бюджетный процесс. Это когда жители сами решают, где и какие работы муниципалитетам должны быть выполнены, сами разрабатывают проект, сами определяют, в каких границах он должен быть реализован, ну, и его примерную стоимость. Рассматривается все это дело на собрании жителей, и по установленной форме они этот проект вносят в администрацию города», — сказал он в ходе прямого эфира в центре управления регионом Пензенской области в среду, 28 мая.

В качестве примера Олег Денисов привел разработанный жителями многоквартирных домов инициативный проект по благоустройству территории на улице Ново-Казанской, где появится место для прогулок и отдыха.

«Это действительно инициатива, это действительно вовлечение граждан, это реализация за счет бюджета города инициатив и видений жителей. Принял решение на следующий год увеличить сумму с 5 млн. до 20 [млн. рублей]. Поэтому в каждом районе при желании жители смогут создать прогулочную зону, либо парк, либо скверчик», — подчеркнул глава Пензы.