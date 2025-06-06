Олег Мельниченко доложил Игорю Комарову о социально-экономическом развитии Пензенской области Экономика

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о социально-экономическом развитии региона в ходе рабочей встречи, которая состоялась облправительстве в пятницу, 6 июня.

Фото: T.me/omelnichenko

«Доложил полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Анатольевичу Комарову о том, как развивается Пензенская область. В округе по итогам прошлого года мы заняли пятое место по индексу промышленного производства и первое место — по доле субъектов малого и среднего предпринимательства. В сельском хозяйстве: первое место — по объемам производства молока на одну корову и второе место — по объемам производства скота и птицы на убой. На втором месте в ПФО — по вводу жилья на одного человека», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Он подчеркнул, что в регионе реализуется ряд крупных инвестпроектов, которые обеспечат развитие предприятий, рабочие места, налоговые поступления в бюджет.

«Игоря Анатольевича заинтересовала территория опережающего развития «Сердобск». Там сформировали пул резидентов. Получается поддержать и вывести на современный уровень ряд знаковых для нас производств», — отметил губернатор.

«Ведем беспрецедентное обновление объектов образования. Игорь Анатольевич поддержал наше решение заняться модернизацией расположенных в районах области учреждений среднего профессионального образования. Это придаст новый импульс подготовке квалифицированных кадров и сократит отток молодежи из сельской местности», — добавил Олег Мельниченко.