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Олег Мельниченко доложил Игорю Комарову о социально-экономическом развитии Пензенской области

17:08 | 06.06.2025 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о социально-экономическом развитии региона в ходе рабочей встречи, которая состоялась облправительстве в пятницу, 6 июня.

Олег Мельниченко доложил Игорю Комарову о социально-экономическом развитии Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«Доложил полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Анатольевичу Комарову о том, как развивается Пензенская область. В округе по итогам прошлого года мы заняли пятое место по индексу промышленного производства и первое место — по доле субъектов малого и среднего предпринимательства. В сельском хозяйстве: первое место — по объемам производства молока на одну корову и второе место — по объемам производства скота и птицы на убой. На втором месте в ПФО — по вводу жилья на одного человека», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Он подчеркнул, что в регионе реализуется ряд крупных инвестпроектов, которые обеспечат развитие предприятий, рабочие места, налоговые поступления в бюджет.

«Игоря Анатольевича заинтересовала территория опережающего развития «Сердобск». Там сформировали пул резидентов. Получается поддержать и вывести на современный уровень ряд знаковых для нас производств», — отметил губернатор.

«Ведем беспрецедентное обновление объектов образования. Игорь Анатольевич поддержал наше решение заняться модернизацией расположенных в районах области учреждений среднего профессионального образования. Это придаст новый импульс подготовке квалифицированных кадров и сократит отток молодежи из сельской местности», — добавил Олег Мельниченко.


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