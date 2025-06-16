Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в I квартале 2025 года составили 23,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. 23,3 млрд. рублей инвестиций использовано на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в I квартале 2025 года, что в сопоставимых ценах на 25,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

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«По темпам роста инвестиций в основной капитал Пензенская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что за январь-март 2025 года крупными и средними организациями области было освоено 13,3 млрд. рублей инвестиций, или 57% от общего объема.

В сообщении добавляется, что основным источником инвестиционной деятельности организаций — без учета субъектов малого предпринимательства — являлись собственные средства организаций, на их долю пришлось 63% от общего объема капитальных затрат.

«Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе (46,4% общего объема инвестиций). На Пензенский район приходится 8% инвестиций в основной капитал, на Бессоновский район — 7,6%», — указано в тексте.