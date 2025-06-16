Пензенская область планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 30 млрд. рублей Экономика

Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Пензенская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить соглашения, которые, как ожидается, позволят привлечь в регион примерно 30 млрд. рублей инвестиций и создать более 1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Пензенская область примет участие в стартующем на этой неделе под патронатом нашего президента Петербургском международном экономическом форуме. На этой площадке мы планируем заключить ряд соглашений с крупными инвесторами и ключевыми предприятиями страны. По прогнозам, это привлечет в наш регион порядка 30 млрд. рублей инвестиций и позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 16 июня.

По словам Олега Мельниченко, инвестиционный потенциал Пензенской области будет представлен на региональном стенде.

«Продемонстрируем семь образцов промышленной продукции, в том числе специализированный наземный тренажер летчика, разработанный из российских комплектующих», — отметил он.

Губернатор добавил, что «благодаря сенсорной панели и 3D-визуализации гости стенда смогут «посетить» будущий новый пензенский аэропорт, строительство которого стратегически важно для развития Пензы и будет обсуждаться на форуме».

«ПМЭФ традиционно приносит конкретные результаты и способствует социально-экономическому прогрессу Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.