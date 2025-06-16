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Пензенская область планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 30 млрд. рублей

15:00 | 16.06.2025 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Пензенская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить соглашения, которые, как ожидается, позволят привлечь в регион примерно 30 млрд. рублей инвестиций и создать более 1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 30 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область примет участие в стартующем на этой неделе под патронатом нашего президента Петербургском международном экономическом форуме. На этой площадке мы планируем заключить ряд соглашений с крупными инвесторами и ключевыми предприятиями страны. По прогнозам, это привлечет в наш регион порядка 30 млрд. рублей инвестиций и позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 16 июня.

По словам Олега Мельниченко, инвестиционный потенциал Пензенской области будет представлен на региональном стенде.

«Продемонстрируем семь образцов промышленной продукции, в том числе специализированный наземный тренажер летчика, разработанный из российских комплектующих», — отметил он.

Губернатор добавил, что «благодаря сенсорной панели и 3D-визуализации гости стенда смогут «посетить» будущий новый пензенский аэропорт, строительство которого стратегически важно для развития Пензы и будет обсуждаться на форуме».

«ПМЭФ традиционно приносит конкретные результаты и способствует социально-экономическому прогрессу Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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