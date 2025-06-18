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Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

13:12 | 18.06.2025 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Изменения внесены в бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в ходе 28-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в среду, 18 июня.

Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основные параметры бюджета Пензенской области на 2025 год сформированы в следующих объемах: доходы увеличены на 986 млн. 561,7 тыс. рублей и составят 97 млрд. 291 млн. 677,9 тыс. рублей; расходы увеличены на 1 млрд. 105 млн. 816,1 тыс. рублей и составят 103 млрд. 638 млн. 460,9 тыс. рублей; дефицит увеличен на 119 млн. 254,4 тыс. рублей и составит 6 млрд. 346 млн. 783 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем добавляется, что на 2026 и 2027 годы доходы утверждены в размере 97 млрд. 989 млн. 873,7 тыс. и 101 млрд. 503 млн. 176 тыс. рублей соответственно, расходы — 99 млрд. 405 млн. 528,5 тыс. и 102 млрд. 918 млн. 830,8 тыс. рублей соответственно.

«Корректировка основного финансового документа обусловлена необходимостью уточнения объема безвозмездных поступлений, предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам для покрытия их дефицитов и направления остатков средств бюджета на финансовое обеспечение первоочередных расходов», — отмечается в тексте.


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