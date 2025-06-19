21:53:33 Четверг, 19 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в I квартале 2025 года банки выдали гражданам почти 1,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов

13:14 | 19.06.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Банки в Пензенской области выдали гражданам почти 1,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму более 3,9 млрд. рублей в I квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области в I квартале 2025 года банки выдали гражданам почти 1,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В общем количестве преобладает доля кредитных сделок, оформляемых для приобретения жилья на первичном рынке, в первую очередь по действующим льготным программам», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что 59% сделок касались покупки жилья в новостройках, 41% пришелся на остальные виды ИЖК.

«Доля ипотечных жилищных кредитов, выданных для индивидуального жилищного строительства, по итогам I квартала текущего года составила 9% от общего количества предоставленных кредитов. С января по март на приобретение и строительство частных домов банки выдали почти 100 ипотечных кредитов на сумму 0,3 млрд рублей», — добавляется в тексте.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы более 330 тыс. рублей Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам
Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого Жительница Никольского района подозревается в поджоге дома соседки
В Заречном пенсионер перевел мошенникам около 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензе в ДТП с участием легковушки и маршрутки пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама