В Пензенской области в I квартале 2025 года банки выдали гражданам почти 1,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов Экономика

Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Банки в Пензенской области выдали гражданам почти 1,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму более 3,9 млрд. рублей в I квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«В общем количестве преобладает доля кредитных сделок, оформляемых для приобретения жилья на первичном рынке, в первую очередь по действующим льготным программам», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что 59% сделок касались покупки жилья в новостройках, 41% пришелся на остальные виды ИЖК.

«Доля ипотечных жилищных кредитов, выданных для индивидуального жилищного строительства, по итогам I квартала текущего года составила 9% от общего количества предоставленных кредитов. С января по март на приобретение и строительство частных домов банки выдали почти 100 ипотечных кредитов на сумму 0,3 млрд рублей», — добавляется в тексте.