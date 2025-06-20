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ГК «Дамате» планирует увеличить производство индейки в Пензенской области до 300 тыс. тонн в год

11:00 | 20.06.2025 | Экономика

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Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали дорожную карту по реализации проекта по увеличению мощности производства индейки до 300 тыс. тонн в убойном весе в год.

ГК «Дамате» планирует увеличить производство индейки в Пензенской области до 300 тыс. тонн в год

Фото: Pnzreg.ru

«В регионе будет построено дополнительно пять птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки. Строительство новых объектов будет вестись в несколько этапов в течение 5 лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

В нем отмечается, что по итогам 2024 года «Дамате» нарастила производство индейки до 241,5 тыс. тонн в убойном весе в год.

В тексте указано, что в настоящее время комплекс полного цикла, расположенный на территории Пензенской области, включает в себя инкубаторы, площадки подращивания и откорма индейки, заводы по убою и переработке, а также по глубокой переработке, элеваторы и комбикормовые заводы.


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