02:35:43 Суббота, 21 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Правительство Пензенской области и «Газпром нефть» заключили соглашение о расширении поставок высокотехнологичной продукции

11:41 | 20.06.2025 | Экономика

Печать

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о расширении поставок высокотехнологичной продукции в регион.

Правительство Пензенской области и «Газпром нефть» заключили соглашение о расширении поставок высокотехнологичной продукции

Фото: Gazprom-neft.ru

«В рамках сотрудничества планируется существенно увеличить объемы поставок индустриальных масел «Газпром нефти» для предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей и приборостроительной отраслей. Это направление имеет стратегическое значение для региона, где расположены крупные производители сельхозтехники, газового, нефтяного и медицинского оборудования, а также радиоэлектроники. Широкий портфель индустриальных масел компании позволит полностью обеспечить потребности динамично развивающегося промышленного сектора Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В нем добавляется, что также предприятия региона получат доступ к сервису предиктивной диагностики G-Lab на основе искусственного интеллекта.

«Система G-Lab способна всего за несколько минут по анализу состава работающего масла оценить техническое состояние агрегатов», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте указано, что, помимо этого, «Газпром нефть» обеспечит предприятия дорожной отрасли, промышленно-гражданского строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области современными битумными материалами.


Читайте также
В Пензенской области три выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов В Пензе 70-летняя женщина осуждена за коммерческий подкуп
У жительницы Пензенской области конфисковали автомобиль «Jaguar» Мошенники выманили у жительницы Пензы более 330 тыс. рублей
Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама