Правительство Пензенской области и «Газпром нефть» заключили соглашение о расширении поставок высокотехнологичной продукции Экономика

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о расширении поставок высокотехнологичной продукции в регион.

Фото: Gazprom-neft.ru

«В рамках сотрудничества планируется существенно увеличить объемы поставок индустриальных масел «Газпром нефти» для предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей и приборостроительной отраслей. Это направление имеет стратегическое значение для региона, где расположены крупные производители сельхозтехники, газового, нефтяного и медицинского оборудования, а также радиоэлектроники. Широкий портфель индустриальных масел компании позволит полностью обеспечить потребности динамично развивающегося промышленного сектора Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В нем добавляется, что также предприятия региона получат доступ к сервису предиктивной диагностики G-Lab на основе искусственного интеллекта.

«Система G-Lab способна всего за несколько минут по анализу состава работающего масла оценить техническое состояние агрегатов», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте указано, что, помимо этого, «Газпром нефть» обеспечит предприятия дорожной отрасли, промышленно-гражданского строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области современными битумными материалами.