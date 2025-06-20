На ПМЭФ подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между правительством Пензенской области и «Молкомом» Экономика

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров АО «Молком» Рашид Хайров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по сотрудничеству.

Фото: Pnzreg.ru

«Запланировано комплексное расширение производственных мощностей предприятия, направленное на увеличение объемов и ассортимента продукции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем уточняется, что объем инвестиций в производство молочных продуктов для детей составит 2,4 млрд. рублей.

«Планируется создать 20 новых рабочих мест», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что предприятие «Молком» выпускает молоко, творог, йогурты, кисломолочную продукцию, творожные десерты и детское питание.

«Ассортимент включает свыше 150 наименований продукции», — указано в нем.