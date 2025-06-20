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Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Пензе планируется реализовать к 2028 году — Олег Мельниченко

12:39 | 20.06.2025 | Экономика

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Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Проект строительства в Пензе нового аэровокзального комплекса планируется реализовать к 2028 году. Об этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил генеральному директору группы «Аэрофлот» Сергею Александровскому в ходе встречи, состоявшейся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Пензе планируется реализовать к 2028 году — Олег Мельниченко

Фото: T.me/omelnichenko

«Сергей Владимирович с интересом ознакомился с нашим проектом, который мы намерены реализовать к 2028 году. Если сейчас перевозим 360 тыс. пассажиров в год, то, нарастив возможности, сможем 700 тыс.» — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 19 июня.

Фото: T.me/omelnichenko

Он отметил, что «потребность есть, воздушный транспорт популярен у жителей региона, особенно рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга».

«Глава «Аэрофлота» поддержал нашу амбициозную идею по строительству нового аэровокзала. Проект значительно укрепит позиции региона как транспортного узла», — добавил Олег Мельниченко.


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