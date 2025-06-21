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Логистический комплекс Wildberries в Пензенской области будет завершен до конца 2025 года

09:29 | 21.06.2025 | Экономика

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Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. Первая очередь логистического комплекса маркетплейса Wildberries в Пензенской области будет завершена в июле, вторая — до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой объединенной компании Wildberries и Russ Татьяной Ким, состоявшейся в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Логистический комплекс Wildberries в Пензенской области будет завершен до конца 2025 года

Фото: T.me/omelnichenko

«Вложен серьезный объем инвестиций — 11,5 млрд. рублей. Первую очередь комплекса завершат в июле, вторую — до конца этого года», — написал глава региона.

По словам Олега Мельниченко, ввод логистического комплекса в эксплуатацию откроет новые возможные для пензенских товаропроизводителей, которые смогут отгружать продукцию непосредственно на новый склад.

«На сегодня доля малого и среднего предпринимательства в ВРП Пензенской области превышает 35%. По этому показателю наш регион занимает первое место в ПФО и шестое — в России. Татьяна Владимировна отметила, что Пензенская область демонстрирует активный рост числа продавцов на платформе. Мы взаимно заинтересованы в реализации проектов, направленных на развитие региона», — подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Олег Мельниченко и Татьяна Ким подписали на ПМЭФ соглашение, которое предусматривает разработку комплексных мер для эффективного взаимодействия и роста предпринимательской активности в регионе. Документ направлен на установление долгосрочных партнерских отношений, призван содействовать улучшению информационного обмена и организации совместных мероприятий.


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