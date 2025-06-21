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Олег Мельниченко и Дмитрий Лаврентьев на ПМЭФ подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству

10:43 | 21.06.2025 | Экономика

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Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и учредитель группы компаний «Дионис» Дмитрий Лаврентьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству при реализации инвестпроектов, предусматривающих строительство второй очереди картофелехранилища мощностью 20 тыс. тонн и четырехзвездочного гостиничного комплекса на 120 номеров.

Олег Мельниченко и Дмитрий Лаврентьев на ПМЭФ подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству

Фото: Pnzreg.ru

«Один из крупнейших производитель овощей Пензенской области – компания «Раздолье» планирует приступить к строительству второй очереди картофелехранилища мощностью 20 тыс. тонн. Для реализации проекта будут привлечены инвестиции в 1,2 млрд. рублей. Дополнительно создадут 50 рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

«Второй проект предусматривает строительство в Пензе гостиничного комплекса на 120 номеров уровня «4 звезды», — добавляется в тексте.


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