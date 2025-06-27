Внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Белоруссией в I квартале 2025 года вырос более чем на 9% Экономика

Нижний Новгород, 27 июня 2025. PenzaNews. Внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Белоруссией вырос более чем на 9% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область нацелена на то, чтобы и дальше наращивать плотность и качество наших контактов с регионами Республики Беларусь. Наше взаимодействие положительным образом отражается на экономике. По итогам I квартала 2025 года внешнеторговый оборот Пензенской области с Республикой Беларусь увеличился более чем на 9% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт вырос почти на 30%. Это значит, что расширяется торговля, развиваются предприятия, открываются новые рабочие места. Создаются условия для улучшения жизни людей в наших регионах», — сказал он, выступая с докладом на секционном заседании, состоявшемся 26 июня в Нижнем Новгороде в рамках XII форума регионов России и Белоруссии.

По словам Олега Мельниченко, Пензенская область значительно активизировала работу с Республикой Беларусь в сфере импортозамещения.

«За три года белорусские заводы поставили в Пензенскую область 150 единиц дорожной и 36 единиц коммунальной техники. Минский автозавод помог нам практически полностью обновить троллейбусный парк и частично — автобусы Пензенской городской агломерации. В пензенских многоквартирных домах установлено 170 лифтов производства города Могилева. Налажены взаимодействие и промышленная кооперация между нашими предприятиями и организациями», — отметил он.

Губернатор добавил, что Пензенская область поставляет в Белоруссию охранные системы на объекты государственного значения, заключены контракты на поставку в клиники медицинских изделий, в том числе искусственных клапанов сердца, плодотворно сотрудничают машиностроительные предприятия, расширяется кооперация в мебельном производстве.

Олег Мельниченко пригласил коллег в сентябре посетить Пензу, где состоится четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Пензенской области и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба правительства региона.