Пензенский облсуд изменил наказание «Экопрому», получившему штраф в 250 тыс. рублей за неуплату сбора в размере менее 12 рублей Экономика

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд по протесту прокуратуры изменил на предупреждение наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, которое ранее было назначено ООО «Экопром». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что ООО «Экопром» за несвоевременную уплату экологического сбора в размере 11 рублей 53 копеек постановлением государственного инспектора межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям привлечено к административной ответственности по ст. 8.41.1 КоАП РФ «Неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» и оштрафовано на 250 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что прокуратура принесла на постановление протест, указав на необходимость прекращения производства по делу либо изменения назначенного наказания ввиду его несоразмерности совершенному правонарушению.

Из текста следует, что Ленинский районный суд оставил постановление должностного лиц без изменения.

«По протесту прокуратуры области Пензенским областным судом постановление инспектора и решение судьи изменены, назначенное наказание в виде штрафа изменено на предупреждение», — добавляется в сообщении.