17:52:55 Пятница, 4 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский облсуд изменил наказание «Экопрому», получившему штраф в 250 тыс. рублей за неуплату сбора в размере менее 12 рублей

17:39 | 04.07.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд по протесту прокуратуры изменил на предупреждение наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, которое ранее было назначено ООО «Экопром». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Пензенский облсуд изменил наказание «Экопрому», получившему штраф в 250 тыс. рублей за неуплату сбора в размере менее 12 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ООО «Экопром» за несвоевременную уплату экологического сбора в размере 11 рублей 53 копеек постановлением государственного инспектора межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям привлечено к административной ответственности по ст. 8.41.1 КоАП РФ «Неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» и оштрафовано на 250 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что прокуратура принесла на постановление протест, указав на необходимость прекращения производства по делу либо изменения назначенного наказания ввиду его несоразмерности совершенному правонарушению.

Из текста следует, что Ленинский районный суд оставил постановление должностного лиц без изменения.

«По протесту прокуратуры области Пензенским областным судом постановление инспектора и решение судьи изменены, назначенное наказание в виде штрафа изменено на предупреждение», — добавляется в сообщении.


Читайте также
В Пензе пожилая женщина лишилась 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам До пяти лет лишения свободы грозит жителю Краснодарского края, который нашел в магазине в Пензенской области 35 тыс. рублей и потратил их
В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине В Каменском районе работник сельхозпредприятия слил из бака трактора 100 литров дизтоплива, возбуждено дело
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Кузнецка, забравшей чужие деньги из лотка банкомата В Пензенской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама