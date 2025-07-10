Губернатор поблагодарил работников предприятий Заречного за вклад в развитие города Экономика

Заречный, 10 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Заречный поблагодарил работников предприятий ЗАТО за вклад в развитие родного города и всего региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Пообщался с руководством и сотрудниками градообразующего предприятия ЗАТО — производственного объединения «Старт». Обсудили планы по развитию завода, его модернизации и укреплению позиций. Сообща решаем вопрос с подготовкой необходимых «Старту» молодых квалифицированных кадров. В 2026 году на базе ПензГТУ начнет работу кластер «Старт» по подготовке специалистов для электронной промышленности, создаем 105 бюджетных мест», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 9 июля.

Он добавил, что вручил награды за добросовестный труд лучшим сотрудникам научно-производственного предприятия «Сенсор», выпускающего аппаратуру для измерения, тестирования и навигации.

«Ознакомился с перспективами развития предприятия «АК-Проф», выпускающего изделия из алюминиевого профиля для мебельной и строительной отраслей. В планах на будущий год — монтаж новых производственных линий и собственной плавильной установки, создание 50 новых рабочих мест, увеличение инвестиций в проект до 1 млрд. рублей», — сообщил губернатор.

Олег Мельниченко также посетил Научно-производственный центр биогенных технологий, который выпускает продукцию для фармацевтической, пищевой промышленностей и сельского хозяйства.

«Ведется подготовка к масштабированию производства — строительству на территории Заречного ультрасовременного биотехнологического комбината полного цикла», — отметил он.