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ФАС выдала предупреждение производителю молока из Пензенской области

18:01 | 11.07.2025 | Экономика

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Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. ФАС России выдала предупреждение ООО «Пачелмское хозяйство», которое занимает доминирующее положение на рынке сырого молока в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной антимонопольной службы.

ФАС выдала предупреждение производителю молока из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Служба установила, что в 2024 году компания необоснованно устанавливала для контрагентов разные цены на товар. Такие действия производителя могут нарушать антимонопольное законодательство. ФАС России выдала ООО «Пачелмское хозяйство» предупреждение. Производитель должен разработать и согласовать с ФАС России торговую политику, предусматривающую расчет и установление единой для всех потребителей базовой цены реализации сырого молока на экономически обоснованном уровне, условия предоставления скидок, порядок заключения договоров поставки на недискриминационных условиях и требования к контрагентам», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что торговую политику организация должна довести до сведения контрагентов и разместить на официальном сайте.

«Срок исполнения предупреждения — 45 дней. В случае его неисполнения ФАС России возбудит антимонопольное дело», — поясняется в сообщении.


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