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День открытых дверей для субъектов МСП пройдет в мэрии Пензы 30 июля

15:14 | 29.07.2025 | Экономика

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Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства пройдет в администрации Пензы в предстоящую среду, 30 июля.

День открытых дверей для субъектов МСП пройдет в мэрии Пензы 30 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью мероприятия является оказание консультационной помощи представителям бизнеса в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем поясняется, что формат дня открытых дверей предполагает проведение индивидуальных консультаций с представителями ключевых управлений — муниципального имущества, правового, развития предпринимательства, градостроительства и архитектуры, а также отдела муниципального земельного контроля.


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