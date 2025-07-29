День открытых дверей для субъектов МСП пройдет в мэрии Пензы 30 июля Экономика

Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства пройдет в администрации Пензы в предстоящую среду, 30 июля.

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«Целью мероприятия является оказание консультационной помощи представителям бизнеса в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем поясняется, что формат дня открытых дверей предполагает проведение индивидуальных консультаций с представителями ключевых управлений — муниципального имущества, правового, развития предпринимательства, градостроительства и архитектуры, а также отдела муниципального земельного контроля.