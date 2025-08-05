Число хозяйствующих субъектов в Пензенской области увеличилось на 1,4% Экономика

Пенза, 5 августа 2025. PenzaNews. 56 тыс. 904 хозяйствующих субъекта включено в состав территориального раздела статистического регистра Росстата по состоянию на 1 июля 2025 года, рост по сравнению с аналогичной датой 2024-го составил 1,4%. Это следует из доклада Пензастата о социально-экономическом положении региона за шесть месяцев текущего года.

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Согласно представленным сведениям, на 1 июля 2025 года в состав территориального раздела статрегистра включено 20 тыс. 488 юридических лиц (-1,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), 34 тыс. 995 индивидуальных предпринимателей (+2,9%) и 1 тыс. 421 глава крестьянских (фермерских) хозяйств (+9,1%).

В январе-июне 2025 года в Пензенской области было вновь создано 3 тыс. 950 хозяйствующих субъектов, ликвидировано 3 тыс. 395, из них 59,7% — по решению единого регистрационного центра ФНС, 28,7% — по решению учредителей, 5% — путем реорганизации в форме присоединения, слияния или разделения, 5,6% — по решению суда, 1% — по иным причинам.