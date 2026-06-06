Пензенская область улучшила позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата Экономика

Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Пензенская область по итогам 2025 года улучшила позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, поднявшись с 19 на 16 место. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

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«Отмечен рост по показателям «Оценка эффективности работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» и «Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры». Пензенская область находится на пятом месте по показателю «Оценка создаваемых условий для развития экспортной деятельности». Позиции в рейтинге центров поддержки экспорта также улучшены. По новому направлению «Инновационная инфраструктура» регион занял девятое место по показателю «Доля малых инновационных организаций». По ряду других показателей поддержки бизнеса также отмечается положительная динамика», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Система показателей национального рейтинга разработана с учетом лучших отечественных и мировых практик, направленных на оценку состояния инвестклимата, а также с учетом накопленного опыта формирования рейтинга с 2014 года.

Национальный рейтинг рассчитывается по 127 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

В рамках национального рейтинга формируется четыре субиндекса: региональный инвестиционный стандарт, поддержка малого и среднего предпринимательства, уровень цифровизации, эффективность вовлечения объектов культурного наследия (ОКН) в экономический оборот. Субиндексы — это дополнительные ранжирования на основе национального рейтинга, которые включают группу показателей одного тематического периметра, выделенных из различных направлений исследования.