Сергей Федотов возглавил делегацию Пензенской области на форуме регионов Белоруссии и России Экономика

Пенза, 26 июня 2026. PenzaNews. Вице-губернатор Сергей Федотов возглавил делегацию Пензенской области на XIII форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Минске.

Фото: Pnzreg.ru

«Республика Беларусь является одним из ключевых торговых партнеров Пензенской области. Основу пензенского экспорта составляют мебель, бумага и картон, пищевые продукты, арматура, изделия из металлов, древесины и пластмассы, комплектующие для транспорта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

В нем добавляется, что в структуре импорта значительную долю занимают изделия из пластмассы, оборудование, металлы, продукты питания и фармацевтическая продукция.

«В рамках форума на выставке-ярмарке регионов в минском международном выставочном центре «БелЭкспо» представлен стенд, отражающий торгово-экономический, промышленный и культурный потенциал Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в зоне дегустации представлены образцы продукции кондитерской фабрики «Славия», компании «Ванюшкины сладости», фирмы «Биокор» и безалкогольные напитки пензенского производства.

«Культурную составляющую экспозиции формируют изделия мастеров декоративно-прикладного искусства Пензенской области. Ключевым брендом региона выступает абашевская игрушка, также представлены работы школы пензенского золотного шитья и коллекция музыкальных инструментов», — говорится в сообщении.