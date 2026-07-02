В Пензенской области с начала года по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты Экономика

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Восемь уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы возбуждено по материалам прокурорских проверок в Пензенской области с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Благодаря принятым прокурорами мерам в истекшем периоде 2026 года хозяйствующими субъектами погашена задолженность по оплате труда в размере более 14 млн. рублей, по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, более 120 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что под председательством первого заместителя прокурора Пензенской области Александра Лейзенберга прошло заседание межведомственной рабочей группы по своевременному выявлению, предупреждению и устранению нарушений законодательства в сфере оплаты труда.

«В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, правоохранительных органов и хозяйствующих субъектов. Обсуждены вопросы принятия дополнительных мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере оплаты труда, погашение задолженности по заработной плате и противодействие неформальной занятости на территории Пензенской области. [...] Выработан комплекс дополнительных совместных мер, направленных на улучшение ситуации в сфере оплаты труда на территории региона», — говорится в сообщении.