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В Пензенской области с начала года по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты

14:10 | 02.07.2026 | Экономика

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Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Восемь уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы возбуждено по материалам прокурорских проверок в Пензенской области с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области с начала года по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря принятым прокурорами мерам в истекшем периоде 2026 года хозяйствующими субъектами погашена задолженность по оплате труда в размере более 14 млн. рублей, по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, более 120 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что под председательством первого заместителя прокурора Пензенской области Александра Лейзенберга прошло заседание межведомственной рабочей группы по своевременному выявлению, предупреждению и устранению нарушений законодательства в сфере оплаты труда.

«В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, правоохранительных органов и хозяйствующих субъектов. Обсуждены вопросы принятия дополнительных мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере оплаты труда, погашение задолженности по заработной плате и противодействие неформальной занятости на территории Пензенской области. [...] Выработан комплекс дополнительных совместных мер, направленных на улучшение ситуации в сфере оплаты труда на территории региона», — говорится в сообщении.


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