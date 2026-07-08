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В Каменке после вмешательства прокуратуры работникам предприятия произвели перерасчет зарплаты на сумму более 1,5 млн. рублей

16:02 | 08.07.2026 | Экономика

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Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Руководство предприятия в Каменке Пензенской области после вмешательства прокуратуры произвело перерасчет зарплаты на сумму более 1,5 млн. рублей.

В Каменке после вмешательства прокуратуры работникам предприятия произвели перерасчет зарплаты на сумму более 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что руководством местного предприятия в нарушение закона минимальная тарифная ставка работника I разряда была установлена менее МРОТ на 2026 год. Это привело к неверному начислению заработной платы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что директору предприятия было внесено представление.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства восстановлены трудовые права 119 работников, им выполнен перерасчет заработной платы и выплачено более 1,5 млн. рублей», — сказано в тексте.


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