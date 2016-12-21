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Семен Резник награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью»

20:02 | 21.12.2016 | Образование

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Директор института экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Семен Резник награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» в ходе торжественного заседания ученого совета вуза, приуроченного к 75-летию ученого, в среду, 21 декабря.

Семен Резник награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Награду ему вручил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

«Первый раз в жизни вижу, чтобы человек за 50 лет трудовой деятельности смог получить столько регалий, поэтому ощущение складывается, что Вы вообще никогда не отдыхаете, а только работаете», — отметил он.

По словам Олега Ягова, созданная Семеном Резником научная школа имеет множество сторонников, которые продвигают его идеи сейчас и будут делать это впредь.

В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков, поздравляя юбиляра, обратил внимание на то, что он в числе первых высказал идею профильного обучения в школе.

«Счастья, здоровья, благополучия, дальнейших наработок на педагогической ниве, конечно же, ученых достижений и всего-всего самого лучшего», — пожелал министр Семену Резнику.
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