«Швабе» вручил премию «Юный изобретатель» в Ярославе Тимирбаевой из Пензы Образование

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин вручил 14-летней Ярославе Тимирбаевой из Пензы премию «Юный изобретатель» в области оптоэлектроники.

Фото: Shvabe.com

«Наш холдинг придает повышенное внимание поддержке российской талантливой молодежи. Мы убеждены, что сегодняшние обладатели премии «Юный изобретатель» через 10–15 лет станут определять вектор развития различных отраслей промышленности России», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба холдинга «Швабе», Ярослава Тимирбаева презентовала идею создания бюджетного цифрового микроскопа, созданного на основе лазерных технологий. Опытный образец данного прибора постоянно модернизируется и успешно проходит апробацию на практике.

Вручение первой премии «Юный изобретатель» было приурочено к расширению в России сети детских технопарков «Кванториум». По данным на конец 2016 года, их количество возросло с 7 до 24.

Эти центры предназначены для ускоренного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет в научно-технической сфере.