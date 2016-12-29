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В Пензенской области более 1 тыс. учащихся отправятся в лыжные походы на каникулах

16:37 | 29.12.2016 | Образование

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Более 1 тыс. учащихся районов Пензенской области отправятся в однодневные и многодневные лыжные походы.

В Пензенской области более 1 тыс. учащихся отправятся в лыжные походы на каникулах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, на маршруте муниципального уровня будет организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, проведены концерты и выступления агитбригад.

Кроме того, со 2 по 8 января молодые люди отправятся в поход по территории Городищенского, Камешкирского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского и Сосновоборского района, завершив свое путешествие в Кузнецке 7 января.

Туристские группы, принимающие участие в походе областного уровня, получили задания оргкомитета — в ходе движения по маршруту планируется сбор сведений об участниках строительства Сурского оборонительного рубежа и проведение познавательной и культурно-просветительской работы.

Юноши и девушки посетят школьные музеи, организуют вахты памяти, помощь участникам войны, концерт и матчи по игровым видам спорта, а также выступления агитбригад. Кроме того, они займутся изучением традиций, обычаев, фольклора и ремесел народов, населяющих Пензенскую область.

Торжественная линейка, на которой подведут итоги и наградят лучшие туристические группы дипломами министерства образования, пройдет в кузнецкой школе №14. После этого состоится игра «Экологический брейн-ринг» и праздничные мероприятия.
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