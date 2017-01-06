Стены школы №14 в Пензе намечено достроить в феврале Образование

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Работы по возведению стен трехэтажного здания школы №14 в Пензе намечено завершить в феврале. Об этом губернатору Ивану Белозерцеву сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе выезда на стройплощадку в пятницу, 6 января.

Фото: Pnzreg.ru

«Планируем, второй этаж школы построить в январе, в феврале — полностью завершить строительство «коробки», — уточнил глава администрации Пензы.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что строительство объекта идет с опережением графика.

«Претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна. Обязательно необходимо хорошее наполнение образовательного учреждения оборудованием, качественное благоустройство территории», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Пензенской области.