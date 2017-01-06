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В Пензе на конференцию учащихся «Эврика» допущено более 50 работ

17:45 | 06.01.2017 | Образование

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Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Более 50 работ допущено на очный тур научно-практической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика», который пройдет на базе Пензенского государственного университета 12 января.

В Пензе на конференцию учащихся «Эврика» допущено более 50 работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как ожидается, в ней примут участие школьники из Пензы, Заречного и Кузнецка, а также Белинского, Бессоновского, Кузнецкого, Пензенского и Сердобского районов.

Жюри будет оценивать работы по 10 секциям: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника», «Робототехника», «Энергосберегающие технологии», «Экспериментальная и прикладная физика», «Прикладная математика», «Программирование и вычислительная техника», «Мультимедийные технологии» и «Астрономия и космонавтика», сообщается на сайте центра развития творчества детей и юношества Пензенской области.
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