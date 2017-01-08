Декан факультета Пензенского ГАУ Владимир Варламов трагически погиб на 42-м году жизни Образование

Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов трагически погиб на 42-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

Фото: Pgau.ru

Ректорат университета и деканат факультета выразили соболезнования родным и близким педагога.

Церемония прощания с покойным пройдет в главном корпусе университета в предстоящий вторник, 10 января, с 10.00 до 11.00.

По официально неподтвержденным данным, Владимир Варламов погиб в результате ДТП, произошедшего на территории Городищенского района.

Варламов Владимир Александрович родился в селе Тютнярь Кузнецкого района Пензенской области 22 сентября 1975 года.

В 1996 году с отличием окончил агрономический факультет Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

В 1997 году поступил в аспирантуру на кафедру «Растениеводство» агрономического факультета ПГСХА, в 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование устойчивых бобово-злаковых травостоев на выщелоченном черноземе лесостепной зоны Поволжья».

В сентябре 2001 года был принят на должность старшего преподавателя кафедры кормопроизводства, кормления и разведения животных технологического факультета ПГСХА.

В 2005 году решением высшей аттестационной комиссии РФ ему присуждено ученое звание доцента.

30 января 2009 года защитил докторскую диссертацию на тему «Агробиологическое обоснование формирования высокопродуктивных смешанных агрофитоценозов многолетних и однолетних кормовых культур в лесостепи Среднего Поволжья».

С 1 сентября 2011 года переведен на должность профессора кафедры переработки сельскохозяйственной продукции технологического факультета.

Отмечен почетной грамотой главы администрации Пензы за высокие достижения и мастерство в профессиональной деятельности, успешную реализацию молодежной политики.

С 1 октября 2006 года работал в должности заместителя декана технологического факультета по учебной работе.

29 мая 2013 года был избран на должность декана технологического факультета.