Губернатор потребовал построить школу в Кузнецке к 1 августа Образование

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил скорректировать график строительства школы в Кузнецке таким образом, чтобы здание было введено в эксплуатацию до 1 августа.

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«Прописываете в документации 1 сентября, а 1 ноября, наверное, должны дети пойти в школу. Скорректируйте график с этой компанией [ООО «Тамбовэлитстрой»]. Надо, чтобы они до 1 августа завершили строительство школы, чтобы был месяц на подготовку», — сказал глава региона, обращаясь к министру образования Пензенской области Александру Воронкову в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 9 января.

В ходе обсуждения вопроса строительства социально значимых объектов губернатор также затронул тему выбора подрядчиков.

«Пензенские должны работать — известные компании с хорошей историей, к которым нет претензий, а приходят тамбовские, еще какие-то, потом у нас головные боли. Самарские — по цирку, московские — по перинатальному центру. […] Нужно наши компании приглашать для участия в этих конкурсах, а мы отдаем на самотек. Наши компании, может быть, знать не знают, как узнают — не подают заявки, не успевают или просто невнимание [проявляют]», — с сожалением констатировал Иван Белозерцев.