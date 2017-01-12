25 пензенских студентов отправятся в агитпоход Образование

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Сводный студенческий отряд пензенского социально-педагогического колледжа отправится в зимний агитпоход в предстоящую пятницу, 13 января.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, всего в нем примут участие 25 молодых людей, которые посетят Нижнеломовский и Пачелмский районы.

В каждом населенном пункте планируются мероприятия, посвященные Году экологии в России, посещение школьных музеев, организация концертных программ и матчевых встреч по игровым видам спорта.

В рамках профориентационной работы участники агитпохода расскажут о студенческой жизни колледжа и вручат информационные буклеты с презентацией различных специальностей.