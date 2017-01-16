Пензенского педагога Марию Самокутяеву поздравили с днем рождения Образование

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Представители власти поздравили заместителя директора пензенской школы №56 по учебно-воспитательной работе Марию Самокутяеву с 70-летием, которое педагог отмечает в понедельник, 16 января.

Фото: Penza-gorod.ru

Также торжественное мероприятие посетил ее сын — космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

Поздравляя Марию Самокутяеву с круглой датой, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил ее принципиальность, творческий потенциал и мастерство.

«Профессионально осуществляя руководство учебно-воспитательным процессом, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей, широкой общественности. Вас знают и ценят как доброжелательного и отзывчивого человека, имеющего активную гражданскую позицию и всегда настроенного на поиск нового», — сказал он.

«Отдельно выражаю Вам благодарность за достойное воспитание сына — Героя Российской Федерации, почетного гражданина города Пензы, настоящего патриота своей страны», — добавил мэр.

Как сообщает пресс-служба городской администрации Виктор Кувайцев вручил Марии Самокутяевой подарок, приветственный адрес и цветы.

Ранее стало известно, что ей присвоено звание «Заслуженный работник образования Пензенской области».