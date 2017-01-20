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Детям из пензенских сел будут показывать фильмы по пути в школу

12:51 | 20.01.2017 | Образование

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Проект «Познавательный автобус», предполагающий демонстрацию документальных фильмов научно-познавательного характера во время доставки учащихся из отдаленных сел в школы, будет реализован в Пензенской области.

Детям из пензенских сел будут показывать фильмы по пути в школу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам заместителя председателя правительства региона Олега Ягова, на данный момент создано более 10 кинолент, хронометраж каждой из которых составляет не более 8–10 минут.

На первом этапе фильмы будут показывать на нескольких маршрутах. В настоящее время осуществляется техническое оснащение школьных автобусов необходимой аппаратурой.

Особое внимание при ее установке будет уделено настройке уровня звука, чтобы он не отвлекал водителя во время движения.

Проектом «Познавательный автобус» заинтересовался министр культуры РФ Владимир Мединский. Не исключено, что опыт Пензенской области будет использован в других регионах, сообщает пресс-служба облправительства.
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