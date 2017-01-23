В пензенских школах расскажут об именитых земляках Образование

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Серия тематических мероприятий, посвященных историку Василию Ключевскому и актеру немого кино Ивану Мозжухину, организована в школах Пензенской области.

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«В 2017 году отмечается 78-я годовщина со дня кончины великого актера немого кино Ивана Мозжухина. В школах области тематическая неделя, посвященная его творчеству, стартовала 16 января. Для учащихся организованы просмотры фильмов с участием Ивана Мозжухина, викторины, классные часы, посещение музея», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что 28 января будет отмечаться 176-я годовщина со дня рождения Василия Ключевского.

«Тематическая неделя, посвященная этой дате, стартовала в школах Пензенской области 23 января. В образовательных организациях проходят исторические марафоны, тематические уроки и классные часы, уроки краеведения, заседания дискуссионных клубов, викторины», — сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что 27 января в Пензе пройдут торжественные мероприятия, посвященные присвоению школе №28 имени В.О. Ключевского.