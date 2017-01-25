В Пензе 11 школ незаконно предоставляли помещения благотворительным организациям Образование

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила факты предоставления благотворительным организациям и фондам помещений в 11 образовательных учреждениях без заключения договора.

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«Помещения регулярно предоставлялись созданным в их поддержку благотворительным организациям и фондам без заключения договора аренды и предшествующей ему оценки последствий заключения такого договора для обеспечения образования. Без наличия на то правовых оснований юридические адреса общеобразовательных учреждений являются адресами благотворительных фондов и организаций», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова в среду, 25 января.

Она уточнила, что для устранения выявленных нарушений в адрес 11 руководителей школ были внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

По словам Светланы Артамоновой, директорам грозит дисциплинарная ответственность.