Прокуратура выявила факты поборов в пензенских школах Образование

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Факты сбора средств с родителей на новые парты и окна выявлены в школах Пензенской области в ходе прокурорских проверок.

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«При изучении протоколов заседаний родительских комитетов и собраний было установлено, что имеются случаи, когда инициатива по сбору средств на обеспечение образовательного процесса исходит именно от школ путем доведения до родителей информации о ненадлежащем состоянии помещений, учебной мебели и объемов денежных средств, необходимых на проведение текущего ремонта кабинетов, спортивных залов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в одной из школ Пензы замдиректора по административно-хозяйственной работе выступила с информацией о необходимости проведения ремонта, затрагивающего систему отопления, заправку огнетушителей и обслуживание оргтехники.

«Кроме того, на одном из заседаний общешкольного родительского комитета обсуждались вопросы о приобретении комплектов мебели для учащихся первых классов. По итогам заседаний родителями были «добровольно» пожертвованы необходимые средства», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, в некоторых школах за счет родителей были исполнены требования предписаний контролирующих органов, например, о замене ветхих оконных блоков.

«Также родителями оплачивались услуги вахтеров и технических работников», — подчеркнула Светлана Артамонова.

Она отметила, что в ряде образовательных организаций Пензы и Сердобского района выявлены нарушения процесса передачи денег.

«Пожертвования родителей оформлялись от имени только одного из них, что лишало остальных возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 582 ГК РФ «Пожертвования» и ст. 5 федерального закона № 135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Вопреки принципу добровольности оказания помощи школ, устанавливалась ежемесячная фиксированная сумма для взноса», — пояснила старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова добавила, что председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову, директорам школ и в территориальные отделы образования внесены представления.