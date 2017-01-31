В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин Образование Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Число классов, закрытых в школах Пензы на карантин в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, которое накануне вечером составляло 60, достигло 73. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Они расположены в 28 образовательных организациях. Число заболевших составляет 11% от общего количества учащихся. По словам начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева, все школы функционируют в обычном режиме. «В каждом учреждении образования проводятся: дополнительная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание в отсутствие школьников и другие профилактические меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба мэрии Пензы. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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