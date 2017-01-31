16:00:55 Вторник, 31 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин

15:29 | 31.01.2017 | Образование

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Число классов, закрытых в школах Пензы на карантин в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, которое накануне вечером составляло 60, достигло 73.

В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они расположены в 28 образовательных организациях.

Число заболевших составляет 11% от общего количества учащихся.

По словам начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева, все школы функционируют в обычном режиме.

«В каждом учреждении образования проводятся: дополнительная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание в отсутствие школьников и другие профилактические меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии Пензенская область получит 47 млн. рублей на высокотехнологичную медпомощь
Стала известна программа празднования 70-летия отечественного хоккея в Пензе Житель Заречного отделался условным сроком за сообщение о готовящемся взрыве на КПП
Мэр Пензы возглавил медиарейтинг глав администраций столиц регионов ПФО за 2016 год Прокуратура выявила нарушения в УФСИН и следственном изоляторе Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама