Уроки в честь 78-летия со дня основания Пензенской области пройдут в школах 4 февраля Образование

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Тематические уроки, посвященные 78-й годовщине со дня основания Пензенской области, будут организованы в школах региона в предстоящую субботу, 4 февраля.

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«Ученики школ вместе с педагогами вспомнят историю региона, а также выдающихся людей, которых подарила России и миру пензенская земля», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования области.

В ведомстве отметили, что история Пензенской области богата на яркие события.

«Пензенская область была образована указом президиума Верховного совета СССР 4 февраля 1939 года. За годы существования Пензенская область прошла большой и сложный путь. В 1967 году была удостоена Ордена Ленина за достигнутые трудящимися успехи в развитии промышленности, сельском хозяйстве и культурном строительстве. В 1985 году указом президиума Верховного совета СССР Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, за вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне, а город Кузнецк награжден орденом «Знак Почета», — напомнили в пресс-службе.