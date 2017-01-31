00:01:33 Среда, 1 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Уроки в честь 78-летия со дня основания Пензенской области пройдут в школах 4 февраля

16:46 | 31.01.2017 | Образование

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Тематические уроки, посвященные 78-й годовщине со дня основания Пензенской области, будут организованы в школах региона в предстоящую субботу, 4 февраля.

Уроки в честь 78-летия со дня основания Пензенской области пройдут в школах 4 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ученики школ вместе с педагогами вспомнят историю региона, а также выдающихся людей, которых подарила России и миру пензенская земля», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования области.

В ведомстве отметили, что история Пензенской области богата на яркие события.

«Пензенская область была образована указом президиума Верховного совета СССР 4 февраля 1939 года. За годы существования Пензенская область прошла большой и сложный путь. В 1967 году была удостоена Ордена Ленина за достигнутые трудящимися успехи в развитии промышленности, сельском хозяйстве и культурном строительстве. В 1985 году указом президиума Верховного совета СССР Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, за вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне, а город Кузнецк награжден орденом «Знак Почета», — напомнили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Перевозчик оштрафован почти на 40 тыс. рублей за переполненную маршрутку №80 в Пензе В Мокшане, Иссе и Бессоновке приставы будут работать по новым адресам
Пензенская область в числе 56 регионов получит средства на поддержку театров Пензенская область получит более 100 млн. рублей на создание учебных мест в школах
Пензенская область получит почти 300 млн. рублей на поддержку предпринимательства В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама