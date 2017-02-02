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В Пензе ученики младших классов представили свои проекты на конференции «Я открываю мир»

19:34 | 02.02.2017 | Образование

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Открытие городской конференции исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я открываю мир» состоялось в пензенской классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского в четверг, 2 февраля.

В Пензе ученики младших классов представили свои проекты на конференции «Я открываю мир»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее участниками стали авторы 126 работ, прошедших в очный этап из 176 заявленных по итогам заочного. Школьники представляют 47 образовательных организаций.

Перед началом пленарного заседания, в ходе которого юным исследователям предстояло защитить свои проекты, гости могли детально познакомиться с каждым проектом на выставке в холле. Они были сгруппированы по секциям «Открываем тайны нашей речи», «Что было до нас?», «Из чего это сделано?», «Сохраним свое здоровье», «Природа в жизни людей» и «Вместе весело шагать».

Приветствуя участников конференции, начальник отдела общего образования и информационного обеспечения управления образования Пензы Марина Шарошкина высоко оценила уровень проектов учащихся.

«Я очень рада, что в свое время мы открыли конференцию для младших школьников — то, чего нет в других регионах», — подчеркнула она.

Марина Шарошкина сообщила, что после изучения работ юных исследователей было принято решение восполнить пробел и в дополнение к уже существующим конференциям — младших и старших школьников — провести еще одно мероприятие.

«Мы сегодня решили, что со следующего года откроем конференцию для 5–7 классов, чтобы вы могли продолжить свою работу над проектами», — сказала она.

Ожидается, что награждение победителей конференции «Я открываю мир» состоится в предстоящую пятницу, 3 февраля.
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