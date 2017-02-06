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В Пензенской области на карантин закрыты восемь школ и 68 классов

12:18 | 06.02.2017 | Образование

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Восемь школ и 68 классов закрыты на карантин в связи с подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области по данным на минувшую пятницу, 3 февраля. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области на карантин закрыты восемь школ и 68 классов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас 8 школ закрыто с количеством детей 1 тыс. 122 и 68 классов с количеством детей 5 тыс. 647. Это ниже эпидемиологической нормы и [тенденция] идет на спад», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 февраля.

Министр уточнил, что также закрыт филиал каменского детского сада в Большой Елани.

«Это 35 ребятишек. И пять групп в детских садах по области — это 109 детей», — уточнил Александр Воронков.
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