В Пензе министр образования написал ЕГЭ Образование

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков стал участником акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», состоявшейся во вторник, 7 февраля.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минобразования региона, всего на базе губернского лицея Пензы свои знания по русскому языку решили проверить 15 взрослых.

Участники выполнили 15 заданий — 14 теоретических и одно творческое, включавшее в себя написание эссе на заданную тему.

По словам Александра Воронкова, родители соблюдали все ограничения, которые предусматривает экзамен.

«Они прошли контроль в соответствии со списками участников на металлодетекторе, сдали мобильные телефоны, прошли инструктаж по заполнению бланков. Единственное отличие от реального ЕГЭ — это сокращенный объем контрольно-измерительных материалов и, соответственно, время написания. Оно сокращено до 40 минут», — пояснил он.

Результаты взрослые участники экзамена узнали сразу после проверки работ.

По словам эксперта Александры Григорьевой, провальных работ не выявлено.

«Конечно, есть ошибки, но результаты не плохие», — подчеркнула она.