В Пензе министр образования написал ЕГЭ
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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков стал участником акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», состоявшейся во вторник, 7 февраля.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минобразования региона, всего на базе губернского лицея Пензы свои знания по русскому языку решили проверить 15 взрослых.
Участники выполнили 15 заданий — 14 теоретических и одно творческое, включавшее в себя написание эссе на заданную тему.
По словам Александра Воронкова, родители соблюдали все ограничения, которые предусматривает экзамен.
«Они прошли контроль в соответствии со списками участников на металлодетекторе, сдали мобильные телефоны, прошли инструктаж по заполнению бланков. Единственное отличие от реального ЕГЭ — это сокращенный объем контрольно-измерительных материалов и, соответственно, время написания. Оно сокращено до 40 минут», — пояснил он.
Результаты взрослые участники экзамена узнали сразу после проверки работ.
По словам эксперта Александры Григорьевой, провальных работ не выявлено.
«Конечно, есть ошибки, но результаты не плохие», — подчеркнула она.