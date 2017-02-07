Девять педагогов поборются за победу в конкурсе «Сердце отдаю детям» в Пензе Образование

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Девять человек вышли в финал областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который состоится в доме детского творчества Пензы 16 и 17 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это Мария Мясникова, Евгений Роганов, Алена Жукова, Татьяна Заварзина, Илья Мурылев, Ирина Пелюшенко, Алиса Первушкина, Марина Родионова и Елена Суслова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, им предстоит представить самопрезентацию, фрагмент занятия с детьми, защитить свои программы и выдержать импровизированный конкурс.

Победитель представит регион во всероссийском этапе.