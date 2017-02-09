Юрий Вяземский посетит пензенские «Тарханы», где пройдет игра «Умники и умницы» Образование

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Юрий Вяземский посетит лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области, где 23 мая пройдет игра «Умники и умницы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что ее первый региональный отборочный этап состоится в Институте регионального развития в предстоящую пятницу, 10 февраля.

Тема интеллектуальных состязаний старшеклассников звучит как «Лермонтов. Жизнь и творчество». При этом предусмотрено два направления: одно будет связано с «Тарханами», второе — с творчеством поэта.

Игра будет организована в два этапа — блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе.

Второй отборочный этап планируется провести в марте.