15:19:28 Четверг, 9 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Юрий Вяземский посетит пензенские «Тарханы», где пройдет игра «Умники и умницы»

14:44 | 09.02.2017 | Образование

Печать

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Юрий Вяземский посетит лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области, где 23 мая пройдет игра «Умники и умницы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Юрий Вяземский посетит пензенские «Тарханы», где пройдет игра «Умники и умницы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что ее первый региональный отборочный этап состоится в Институте регионального развития в предстоящую пятницу, 10 февраля.

Тема интеллектуальных состязаний старшеклассников звучит как «Лермонтов. Жизнь и творчество». При этом предусмотрено два направления: одно будет связано с «Тарханами», второе — с творчеством поэта.

Игра будет организована в два этапа — блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе.

Второй отборочный этап планируется провести в марте.
Актуальное
Читайте также
Жителя Мокшанского района уличили в краже денег из кассы магазина под Пензой Книги «Островцовская лесостепь» и «Попереченская степь» подарены областной библиотеке
У жителя Богословки изъяли 9-метровый столб, украденный с территории магазина В Скуратово пенсионерка погибла от отравления угарным газом, ее муж госпитализирован
В Пензенской области открыт новый мощный завод технических фабрикатов В Заречном стартовали недели добра
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама