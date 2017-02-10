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В Пензенской области сократилось число закрытых на карантин образовательных организаций

17:45 | 10.02.2017 | Образование

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Число образовательных организаций, полностью закрытых на карантин из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сократилось в Пензенской области до двух по состоянию на пятницу, 10 февраля.

В Пензенской области сократилось число закрытых на карантин образовательных организаций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, это начальная школа села Зеленовка, являющаяся филиалом колышлейской школы №2, и детсад «Солнышко» в селе Красная Горка.

«В школах Пензенской области на карантин закрыто 60 классов и одна группа в детском саду», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что накануне на карантин полностью были закрыты две школы и детсад, а также 63 класса и одна группа в дошкольном учреждении.
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