Пензенская делегация участвует в совещании по развитию регионального образования в Москве Образование

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие во всероссийском совещании «Перспективы развития региональных систем образования», которое проходит в Москве.

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Область на мероприятии представляют трое сотрудников Минобразования — первый заместитель министра Лилия Чащина, начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Алексей Федосеев и консультант Николай Мартынов.

Как ожидается, на совещании будут рассмотрены вопросы совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации, развития нормативного правового обеспечения полномочий в сфере образования.

Завершится мероприятие в предстоящую пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба Минобразования региона.