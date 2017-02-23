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В Пензе наградили победителей чемпионата «WorldSkills Russia»

16:05 | 23.02.2017 | Образование

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Победители регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» награждены в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в пензенском доме молодежи.

В Пензе наградили победителей чемпионата «WorldSkills Russia»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, лучшим в компетенции «Кирпичная кладка» стал Роман Игнатьев, в веб-дизайне — Дмитрий Буряков, в токарных работах на станках с числовым программным управлением — Роман Жук.

Победителем в сварочных технологиях стал Максим Качалкин, в поварском деле — Андрей Петлин, в кондитерском — Елена Васильева.

Первое место в компетенции «Ресторанный сервис» присуждено Ксении Никитиной.

В категории «Дошкольное воспитание» победила Анна Злобина, в номинации «Физкультура и спорт» — Маргарита Любимова.

В компетенции «Лабораторный медицинский анализ» не было равных Наталье Шушпанниковой, в медицинском и социальном уходе — Радмиле Дрешкиной, а в ремонте и обслуживании автомобильного транспорта — Александру Пятайкину.

Пензенская область включилась в движение WorldSkills в 2013 году. За четыре года студенты региона 10 раз становились победителями национальных чемпионатов.

Для преподавателей, занимающихся подготовкой молодых профессионалов в рамках движения и участвующих в проведении соревнований в качестве экспертов, были организованы стажировки в Финляндии и Германии. Кроме того, педагоги имели возможность изучить опыт коллег из Екатеринбурга и Московской области.

Помимо информирования о движении WorldSkills, в Пензенской области проводится большая профориентационная работа с учащимися старших классов. Ряд проектов направлен на популяризацию рабочих профессий, в их числе — «От школьной скамьи до рабочего места», «PROсто профессий», «Галерея почета и славы», «Промышленный туризм», «Обучение через предпринимательство».

В 2016 году представители Пензенской области — резиденты ЦМИТ «НаноЭлектроЛаб» — впервые приняли участие в чемпионате «JuniorSkills» и заняли призовые места в компетенции «Лазерные технологии»
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