Вячеслав Володин высоко оценил новую школу в «Спутнике» Образование

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, находящийся в Пензенской области с рабочим визитом, дал высокую оценку организации современного образовательного пространства в новой школе в городе «Спутник», открытие которой планируется в этом году.

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Особый интерес у спикера нижней палаты парламента и губернатора Ивана Белозерцева вызвал интерактивный экран в холле здания, на котором представлено расписание занятий и справочная информация для школьников и их родителей.

Глава региона предложил расширить возможности использования данного оборудования для информирования детей об учреждениях дополнительного образования в Пензе.

«Помимо расписания, на экране можно транслировать видеоролики о предстоящих школьных мероприятиях, различных событиях, действующих в городе секциях — спортивных, танцевальных и хореографических, показывать социальные ролики, фильмы о городе, пензенские спортсменах», — предложил Иван Белозерцев.

В свою очередь федеральный политик одобрил инициативу о присвоении образовательному учреждению, которое является участником проекта «Именные школы», имени великого русского поэта Михаила Лермонтова.

В завершение визита на объект Иван Белозерцев пригласил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина принять участие в торжественном открытии новой школы осенью этого года, сообщает пресс-служба облправительства.

Школа в городе «Спутник» в селе Засечном Пензенской области на 1 тыс. 100 мест построена в 2016 году в рамках федерального проекта, направленного на решение вопроса перегрузки общеобразовательных учреждений и ликвидации второй смены.

В связи с активным развитием микрорайона ученики трех близлежащих школ Пензы обучаются в две смены. Ввод в эксплуатацию построенного здания позволит разгрузить городские учреждения образования.

В настоящее время школа проходит оформление необходимой документации и готовится принять первых учеников. Как ожидается, в апреле в новом здании начнут обучение начальные классы. 1 сентября 2017 года школа откроет двери для учеников всех возрастов.

Образовательное учреждение включает в себя не только предметные классы с высокотехнологичным оборудованием, но и футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, волейбольную площадку, хоккейную коробку и стадион с беговыми дорожками, два спортзала, современный актовый зал на 336 мест, медицинский кабинет и столовую.

Все помещения адаптированы для маломобильных групп населения.