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В Пензе обсудят формирование читательской среды в образовательных организациях

09:58 | 28.02.2017 | Образование

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Областной фестиваль «Формирование читательской среды в образовательных организациях» пройдет на базе школы №56 города Пензы 14 марта.

В Пензе обсудят формирование читательской среды в образовательных организациях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он будет организован в рамках проекта «PROчтение».

На фестивале намечено обсудить систему работы школы №56 по созданию читательской среды и опыт образовательных организаций по технологи «PROчтение».

Кроме того, пройдут мастер-классы по работе с текстами разных видов и назначения и круглый стол по проблемам чтения.

Ожидается, что в фестивале примут участие дипломанты областного конкурса методических разработок «Растим читателя», на который было представлено 77 конспектов уроков, внеклассных мероприятий и программ факультативных курсов из 52 образовательных организаций Пензенской области, сообщается на сайте Института регионального развития.
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