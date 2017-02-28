Семеро школьников из Пензенской области отправятся в «Орленок» на слет юных экологов Образование

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Семеро учащихся из Пензы, а также Мокшанского, Никольского, Сердобского и Бессоновского районов примут участие в слете юных экологов, который пройдет на базе всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае со 2 по 23 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

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«Региональные проекты Ольги Зуйковой и Юлии Щипцовой были отобраны для очной защиты в рамках слета», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что эта смена объединит детей из 44 регионов России.

«В течение 21 дня школьники пройдут образовательную экологическую программу. Каждый подросток получит сертификат участника курса «Занимательная экология», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что отбор участников слета в Пензенской области осуществлялся представителями ведомства во взаимодействии с реготделением Российского движения школьников.