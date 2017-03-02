В Пензе чиновники и педагоги обсудят вопросы историко-культурного просвещения молодежи Образование

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Круглый стол «Новые подходы к историко-культурному просвещению учащейся молодежи» состоится в Институте регионального развития (ИРР) Пензенской области в понедельник, 6 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в его работе примут участие член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр образования региона Александр Воронков, педагоги и представители ИРР.

Предметом обсуждения станет новая концепция преподавания современной истории в средней школе.

Этот вопрос планируется рассмотреть на основе материалов конференции «История России в XXI веке глазами школьников», состоявшейся в верхней палате российского парламента.

Участники круглого стола оценят накопленный опыт изучения локальной истории в контексте общероссийской на примере регионального компонента. Кроме того, они обсудят модель преподавания краеведения в рамках проекта «Малая родина».

Внимание будет уделено также межведомственному взаимодействию в процессе формирования и реализации стратегии культурного просвещения учащейся молодежи до 2035 года и продвижению проекта «Культурный дневник школьника Пензенской области».

Начало круглого стола намечено на 15.00.