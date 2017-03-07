В Пензе обсудили новую концепцию преподавания современной истории России Образование

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Обсуждение новой концепции преподавания состоялось в ходе круглого стола «Новые подходы к историко-культурному просвещению учащейся молодежи» в Институте регионального развития Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В дискуссии, состоявшейся в минувший понедельник, 6 марта, приняли участие член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, замминистра образования региона Лилия Чащина, представители органов государственной власти и педагогической общественности.

Виктор Кондрашин отметил, что история Россия сложилась из развития территорий, на которых зарождалась государственность.

«Если речь идет о концепции преподавания современной истории, то здесь важнейшей проблемой становится регионально-национальный аспект. Надо помнить всегда, что Россия не унитарное государство, а федерация. И сегодняшняя форма власти — результат предшествующих событий и сложившихся реалий общественно-политической жизни последних десятилетий», — сказал он.

Олег Ягов также отметил, что необходимо максимально осторожно подойти к вопросам современной истории.

«Это сложный период для изучения. Современная история России является дискуссионной, не всем событиям еще даны оценки», — подчеркнул он.

Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо провести в профессиональном сообществе широкое обсуждение возможного введения обязательного ЕГЭ по истории.

По мнению Олега Ягова, ЕГЭ по истории позволил бы школьникам обращать больше внимания на изучение предмета, но сдать экзамен при линейной системе, когда ребенок заканчивает изучать историю в 10 классе, будет очень тяжело.

«Мне кажется, нужно проработать вопрос о том, чтобы историю XX века преподавали в 10–11 классах и, может быть, делить экзамен на профильный и базовый уровни, как в математике, и в профильном уровне давать вопросы по всему курсу, а в базовом по XX–XXI веку, чтобы дети знали историю своей страны, особенно современный ее период», — предложил он.

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию, в которой рекомендовали ИРР разработать методические пособия для учителей по интегрированному изучению локальной истории региона в рамках соответствующих тем общего курса.

Также было принято решение признать целесообразным принятие стратегии культурного просвещения учащейся молодежи Пензенской области до 2035 года.

Кроме того, участники дискуссии одобрили работу по ведению «Культурного дневника школьника Пензенской области» и рекомендовали издать его на печатной основе для обучающихся 2–4, 5–7 и 8–10 классов к 2017–2018 учебному году, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.